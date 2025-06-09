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Олимпийский чемпион раскритиковал желание спортсменов работать в Госдуме

Биатлонист Васильев раскритиковал желание спортсменов работать в Госдуме
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал желание спортсменов после окончания карьеры перейти на работу в Государственную Думу. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Они нигде никогда не работали, кроме спорта, и вдруг становятся законотворцами», — заявил он.

По его словам, «это полная ерунда».

До этого биатлонист Кирилл Бажин изъявил желание уйти в политику. Он отметил, что хочет получить второе высшее образование.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ранее выступил с критикой спортсменов, которые являются депутатами Госдумы. По его словам, они не отстаивают интересы спорта. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что не удивлена его словами.

Ранее определился первый российский атлет, отобравшийся на Олимпиаду-2026.

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