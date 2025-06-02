Определился первый российский атлет, отобравшийся на Олимпиаду-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отобрался на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В систему отбора лучше не вникать, она не очень простая, сам разобрался только ближе к концу сезона», — написал спортсмен.

Филиппов оказался первым российским атлетом, кто сумел отобраться на Олимпиаду. Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты пропустят ОИ-2026.