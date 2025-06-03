Олимпийский чемпион подверг критике депутатов-спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой спортсменов, которые являются депутатами Госдумы, передает Sport24.

«Я не вижу ни одного критического выступления. Отстаивайте интересы спорта. Никто из спортсменов-депутатов мне не нравится. Фетисов предлагал в КХЛ фамилии писать на русском языке. Он один из немногих, которые выступают и делают предложения», — сказал Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

Ранее определился первый российский атлет, отобравшийся на Олимпиаду-2026.