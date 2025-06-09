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В ГД призвали отказаться от любой продукции из Франции из-за Renault

Депутат Шеремет: призываю отказаться от любой французской продукции
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Depositphotos

Россиянам нужно отказаться от любой продукции французского производства из-за решения компании Renault выпускать дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал депутат Госдумы (ГД) от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что это решение — осознанный выбор корпорации Renault и желание «‎цинично подзаработать».

«Считаю необходимым Францию объявить страной-приверженкой нацизма, что дает нам полное право ввести экономические и политические санкции», — сказал депутат.

8 июня стало известно, что французская корпорация Renault вместе с небольшой французской оборонной компанией планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины вдали от линии боевого соприкосновения.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.

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