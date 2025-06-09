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Володин анонсировал выступление известного российского режиссера в Госдуме

Володин: Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Народный артист России, режиссер Никита Михалков выступит перед депутатами Госдумы 17 июня. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«17 июня в Думе выступит Никита Михалков», — сказал он.

Ранее депутат от фракции »Справедливая Россия — За правду» Анатолий Грешневиков предложил парламентариям пригласить Михалкова выступить в Госдуме. Володин поддержал эту инициативу, отметив, что режиссер активно защищает российские ценности, и его позиция заслуживает поддержки.

В апреле Михалков заявил, что Запад «объявил бойкот» российской культуре, однако, это не ударило по ней, а дало новую точку роста. По его словам, многие артисты, которые уехали из России, теперь осознали, что не всегда могут быть приняты в других странах. Михалков подчеркнул, что они стали «ценить то, что они потеряли».

В конце марта Михалков высказался против возвращения эмигрировавших артистов в Россию и предложил не пускать их на родину. При этом он отметил, что лишать артистов госнаград за эмиграцию не стоит, но выразил убеждение, что для эмигрантов и их детей они ничего не значат.

Ранее Михалков сравнил квадробинг с фашизмом.

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