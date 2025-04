Михалков заявил о новой точке роста для российской культуры

Запад «объявил бойкот» российской культуре, однако, это не ударило по ней, а дало новую точку роста. Об этом «Пятому каналу» заявил народный артист России Никита Михалков.

По его словам, многие артисты, которые уехали из России, теперь осознали, что не всегда могут быть приняты в других странах. Михалков подчеркнул, что они стали «ценить то, что они потеряли».

«Для этого надо просто поработать там, пожить там и посмотреть, насколько ты там нужен. Все обманывались на эти, так сказать, улыбки фарфоровые. «Hi, how are you? You look so good!» Ты думаешь, господи, тебя знают. Через час встретил, — даже не понял, кто перед ним стоит. Это очень обманчивая вещь. Не надо путать туризм с постоянным местом жительства. Это разные вещи, понимаете?» — сказал Михалков.

Он добавил, что россияне, в том числе уехавшие из страны, начали понимать, какое кино им нужно. Режиссер отметил, что рейтинги и отзывы зрителей показывают, что отечественное кино ценится.

До этого Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера никогда не получил бы приз на Московском международном кинофестивале (ММКФ). При этом Михалков назвал сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова «очень хорошим актером» и понадеялся, что артист «все же когда-нибудь получит «Оскар».

