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Михалков сравнил квадробинг с фашизмом

Михалков заявил, что квадробинг совпадает с ЛГБТ и зоофилией

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон», вышедшей на России 24, заявил, что «в отказе от человеческой жизни» квадробинг совпадает с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и зоофилией и сравнил субкультуру с фашизмом.

«В этом заложена огромная опасность… Разве может общество существовать, не имея границ между тем, что можно и тем, что нельзя?» — считает Михалков.

До этого в РПЦ заявили, что квадробинг был создан в качестве начальной ступени для заманивания молодежи в субкультуры фурри и терианов, созданных ЛГБТ-сообществом для «перепрошивки» молодежи.

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал распространенным сопутствующим субкультуре квадроберов явлением педофилию, объясняя это тем, что «маска стирает возраст».

13 октября в МВД Узбекистана заявили, что родителей детей, увлекающихся субкультурой квадробинга, могут оштрафовать на сумму до 1,875 миллиона сумов (около $150) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Госдуме призвали лечить квадроберов.

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