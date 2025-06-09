В грузинском парламенте не нашлось друзей Прибалтики

Парламентарий Папуашвили: в Тбилиси не смогли утвердить группы дружбы с Балтией

В парламенте Грузии не смогли утвердить «группы дружбы» со странами Балтии. Об этом сообщил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд». Парламентарий объяснил это «недружественной политикой прибалтийских государств по отношению к Тбилиси».

«Надеюсь, что мы сможем укомплектовать «группы дружбы» с этими странами, когда они откажутся от недружественных шагов по отношению к народу Грузии и избранной им власти», — сказал Папуашвили.

Он напомнил, что Прибалтика санкционировала десятки граждан Грузии, включая ее руководителей.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является «олимпийским чемпионом» по некомпетентности.

Так он прокомментировал санкции, введенные против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Политик напомнил, то Цахкна так и не сумел получить высшее образование.

Ранее в Грузии заявили о страхе стран Балтии перед Россией.