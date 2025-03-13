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В Грузии подарили главе МИД Эстонии «спортивный» титул в некомпетентности

Кобахидзе назвал главу МИД Эстонии «олимпийским чемпионом» по некомпетентности
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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна оказался «олимпийским чемпионом» по некомпетентности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которого цитирует газета «Взгляд».

Так он прокомментировал санкции, введенные против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Кобахидзе напомнил, то Цахкна так и не сумел получить высшее образование

«Сначала в Тарту, потом в Торонто, и оба раза не смог <...> Человек не выучился, а сейчас на посту главы МИД Эстонии санкционирует трехкратного Олимпийского чемпиона. Цахкна сам является трехкратным Олимпийским чемпионом по несоответствию должности», — напомнил Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

Он добавил, что Цахкна не оставляет впечатление хоть сколько-то серьезного человека, не говоря уже о нем, как о дипломате.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна считает правильными шаги Грузии по отстаиванию своих государственности и суверенитета.

Ранее в Венгрии объяснили недовольство Евросоюза Грузией.

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