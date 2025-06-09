Американист назвал протесты в Лос-Анджелесе «миниатюрной цветной революцией»

Протесты, которые в минувшие выходные вспыхнули в Лос-Анджелесе, напоминают события пятилетней давности, когда по всем Соединенным Штатам прокатилась волна выступлений движения Black Lives Matter после гибели Джорджа Флойда. Так американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Газете.Ru» выступления, которые начались в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии после масштабных иммиграционных рейдов.

«Пять лет назад, когда произошел инцидент с Джорджем Флойдом, точно так же никто не воспринимал протесты как нечто серьезное. Думали, что это рядовое событие, но все вышло из-под контроля. Это же происходит и сейчас. Протесты проходят уже не только в Лос-Анджелесе, но и по всей Калифорнии, и в Нью-Йорке», — сказал политолог.

Он считает, что подобные протесты возникают, когда «политиканы намеренно подогревают ситуацию». Американист назвал протесты в Калифорнии «совершенно конкретной политической акцией против Трампа».

«Это такая миниатюрная цветная революция в рамках одного штата. И в данном случае дело серьезное не потому, что масштаб трагедии большой, а потому, что демократы переходят в наступление против Трампа. Демпартия через своих ставленников, самых разнообразных негритянских и испаноязычных организаций и НКО специально подогрела эти протесты», —пояснил Ордуханян.

По мнению американиста, все ключевые события совершенно неслучайно разворачиваются в Калифорнии, так как это один из штатов с наибольшим числом выборщиков.

«Калифорния, как и Нью-Йорк, буквально пропитана нелегалами, у них даже создана своя инфраструктура и система связей. При этом уже сейчас идет подготовка к промежуточным выборам в Конгресс 2026 года. Все эти нелегалы, которых поддерживают демократы, могут сильно влиять на картину голосования. Если же Трампу удастся переменить картину, то это будет сокрушительный удар. А вот Демпартия всеми силами будет вешать на Трампа вину за протесты и неспособность их остановить», — сказал Ордуханян.

В минувшие выходные рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

В свою очередь президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию.

Ранее министр внутренней безопасности США раскритиковала губернатора Калифорнии за протесты.