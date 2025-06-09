Лавров назвал город, куда лучше всего перевести ООН

Лавров заявил, что лучше всего было бы перевести ООН в Сочи

Лучше всего было бы перевести Организацию Объединенных Наций (ООН) в российский город Сочи, как это предлагал еще советский лидер Иосиф Сталин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Форуме будущего — 2050.

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал», — напомнил глава МИД РФ.

Однако позже, отметил Лавров, лидер СССР пошел навстречу президенту США Франклину Рузвельту, и в итоге штаб-квартира организации оказалась на Манхеттене в Нью-Йорке.

По мнению министра, в настоящее время сделать это нереально, ведь данные структуры «глубоко пустили свои корни».

«Причем не только физически, в виде зданий, собственности. Но и в виде персонала. Тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома», — уточнил он.

Лавров подчеркнул: если сейчас перевести ООН в другое место, то это будет перемещение народов, которое «страшно даже себе представить».

6 июня президент Казахстана Косым Жомарт-Токаев призвал реформировать структуры всемирной организации, включая Совет Безопасности. По его словам, изменения в ООН необходимы, чтобы дать право голоса странам, не входящим в число пяти постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай).

Ранее Лавров назвал условие для диалога РФ и США по стратегической стабильности.