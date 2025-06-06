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Токаев призвал реформировать ООН

Президент Казахстана Токаев призвал реформировать структуры ООН, включая Совбез
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Косым Жомарт-Токаев выступил с призывом к реформированию структуры Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию The Hill.

По словам главы государства, реформы нужны, чтобы дать право голоса странам, не входящим в число пяти постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. — «Газета.Ru»).

Токаев отметил, что только таким образом ООН сможет более эффективно справляться с актуальными региональными вызовами. Среди основных угроз, которые стоят перед миром, он выделил пандемии, климатические изменения и риск ядерного самоуничтожения.

«Мы достигли определенного прогресса. Но факт, что мы по-прежнему живем всего в секундах от полного самоуничтожения, свидетельствует о полном провале наших коллективных мер и потере возможностей, подаренных нам годами мирного времени», — подчеркнул политик.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что любые преобразования в Организации Объединенных Наций должны носить выверенный характер. Москва выступает против реформы организации по принципу «во что бы то ни стало», отметил он.

Ранее в РФ заявили, что Запад хочет использовать реформу ООН для уменьшения роли России в мире.

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