СМИ: хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома

Хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата администрации президента США Сьюзан Уайлс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что федеральные власти начали расследование после того, как неизвестный, выдавая себя за Уайлс, начал обращаться к представителям Республиканской партии, а также руководителям предприятий.

Издание подчеркивает, что хакерам удалось получить информацию из личного телефона главы аппарата Белого дома. В ФБР не считают, что за злоумышленниками стоит иностранное государство.

В марте высокопоставленные чиновники американской администрации раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала.