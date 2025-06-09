Губернатор Калининградской области раскрыл подробности разговора с Лукашенко

С президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошел продуктивный и теплый разговор о сотрудничестве между Республикой и Калининградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Как губернатор Калининградской области гарантирую всяческое содействие и готовность к расширению сотрудничества с белорусской стороной», — написал Беспрозванных.

Из сообщения следует, что Лукашенко и глава Калининградской области обсудили задачи по мелиорации, железнодорожным перевозкам, авиасообщению, а также вопросы импортозамещения.

Также глава региона пригласил белорусского лидера на мероприятия в честь 80-летия Калининградской области.

На встрече Лукашенко, в свою очередь, рассказал об особом чувстве ответственности за этот регион и подчеркнул готовность развивать сотрудничество в разных сферах. Президент напомнил, что во времена СССР Белоруссия была ответственна за Калининградскую область, и с тех пор в республике сохранилось особое отношение к российскому региону.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда готова «подставить плечо» Калининградской области.

Ранее в Калининградской области запретили вывозить картофель из региона.