Лукашенко рассказал об особом отношении Белоруссии к Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных рассказал об особом чувстве ответственности за этот регион и подчеркнул готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства напомнил, что во времена СССР Белоруссия была ответственна за Калининградскую область, и с тех пор в стране сохранилось особое отношение к этому региону.

Белорусский лидер подчеркнул, что его страна всегда готова подставить плечо российскому региону.

«Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Белоруссии», — добавил Лукашенко.

26 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями обсудил вопросы стабильности в сельском хозяйстве, включая дефицит картофеля и сахарной свеклы. В ходе совещания прозвучало заявление о том, что в Белоруссии «закончился картофель».

Ранее в Калининградской области запретили вывозить картофель из региона.