Отец Илона Маска рассказал, как политика изменила его сына

Американский инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями Эррол Маск, отец основателя Space X Илона Маска, в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ссору его сына с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, оба оппонента настолько привыкли бороться с оппозицией, что на арене остались только они вдвоем. Более того, Илон «рубит с плеча», поскольку является хорошим инженером, новатором, но не политиком.

«Илон сейчас начинает сомневаться в сказанном. <...> Он отличный технарь, инноватор. Но политика для него — огромная воронка, в которую его без конца утягивает. Ему не за что ухватиться, чтобы его не унесло на дно. Он пока не понимает, что он попал в политику и что ему некуда бежать», — сказал Маск-старший.

Он добавил, что Илон пытается сделать так, чтобы каждая идея имела смысл, но в политике такой подход не всегда работает.

Эррол Маск прибыл в Россию в воскресенье, 8 июня, для участия в «Форуме будущего 2050», который будет проходить в столице с 9 по 10 июня. Он выступил на мероприятии в качестве спикера.

Трамп и Маск разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Основатель Space X посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявив, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

Ранее отец Илона Маска заявил, что не гордится им.