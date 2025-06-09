На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска рассказал, как политика изменила его сына

Бизнесмен Эррол Маск заявил, что его сын является неважным политиком
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Американский инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями Эррол Маск, отец основателя Space X Илона Маска, в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ссору его сына с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, оба оппонента настолько привыкли бороться с оппозицией, что на арене остались только они вдвоем. Более того, Илон «рубит с плеча», поскольку является хорошим инженером, новатором, но не политиком.

«Илон сейчас начинает сомневаться в сказанном. <...> Он отличный технарь, инноватор. Но политика для него — огромная воронка, в которую его без конца утягивает. Ему не за что ухватиться, чтобы его не унесло на дно. Он пока не понимает, что он попал в политику и что ему некуда бежать», — сказал Маск-старший.

Он добавил, что Илон пытается сделать так, чтобы каждая идея имела смысл, но в политике такой подход не всегда работает.

Эррол Маск прибыл в Россию в воскресенье, 8 июня, для участия в «Форуме будущего 2050», который будет проходить в столице с 9 по 10 июня. Он выступил на мероприятии в качестве спикера.

Трамп и Маск разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Основатель Space X посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявив, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

Ранее отец Илона Маска заявил, что не гордится им.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами