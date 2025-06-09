В МАГАТЭ оценили ситуацию с ядерной безопасностью Запорожской АЭС

Ситуация с ядерной безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной. Об этом во время выступления перед членами Совета управляющих заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«На Запорожской атомной электростанции ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной: шесть из семи столпов полностью или частично скомпрометированы. Состояние внешнего энергоснабжения ЗАЭС остается крайне уязвимым», — сказал он.

До этого сообщалось, что главной темой переговоров РФ с МАГАТЭ в Калининграде стала безопасность ЗАЭС на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов организации на станции.

Глава «Росатома» назвал состоявшиеся переговоры глубокими и содержательными, но порой острыми. При этом Лихачев отметил, что присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС необходимо для информирования мира о ситуации на станции.

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