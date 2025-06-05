Разумков: в Раде назвали Ермака начальником Зеленского после его поездки в США

В Верховной раде начали отмечать значительное усиление полномочий главы офиса президента Украины Андрея Ермака. А после поездки в США его и вовсе назвали «начальником Владимира Зеленского», сообщил депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline.

«Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны — нет», — сказал Разумков.

Он отметил, что на Украине сформировался «дуализм власти». По словам депутата, в Раде не могут понять, кому теперь подчиняться — Зеленскому или Ермаку.

«То, что полномочий у Ермака сегодня не меньше, чем у Зеленского, а иногда, думаю, что и больше, — это факт», — заключил Разумков.

3 июня Ермак в составе делегации прибыл в США, чтобы обсудить с американцами «важные вопросы», в том числе касающиеся санкционного давления на Россию.

Во время этой поездки глава офиса президента Украины встретился в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Как рассказал сам Ермак в Telegram-канале, в ходе этой встречи обсуждалась ситуация на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Кроме того, политики обменялись мнениями по поводу дальнейших переговоров с РФ и обмене пленными.

Ранее СМИ выяснили, что Ермак в США продвигал свои интересы, его волнует признание.