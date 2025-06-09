В Кремле прокомментировали слова Орбана о приеме Путина в Венгрии

Визит президента РФ Владимира Путина в Венгрию пока не запланирован, но слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о «надлежащем приеме» российского лидера в очередной раз подтверждают, что его позиция по России отличается от той, что доминирует в Евросоюзе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока такой темы на повестке не стоит, но Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога. Этим его позиция отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран ЕС», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия и Венгрия не во всем соглашаются, однако готовы обсуждать накопившиеся проблемы за столом переговоров.

8 июня Орбан заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает. Таким образом венгерский политик ответил на вопрос о том, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда.

Премьер Венгрии подчеркнул, что МУС стал слишком политизированным, эта организация его не интересует.

Ранее Орбан высказался о приглашении Украины в ЕС и НАТО.