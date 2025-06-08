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Орбан рассказал, как примут Путина в Венгрии, если он приедет

Орбан: если Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает LCI.

Таким образом Орбан ответил на вопрос о том, готов ли он принять российского лидера так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда.

Венгерский премьер подчеркнул, что МУС стал слишком политизированным, эта организация его не интересует.

Орбан добавил, что необходимо заключить стратегическое соглашение с российской стороной. Угроза войны на территории Евросоюза и прямое столкновение с Россией — «не в наших интересах», подчеркнул премьер.

До этого Орбан заявил, что Евросоюзу стоит договориться с РФ о восстановлении сотрудничества в сфере экономики и ограничении вооружений.

Также Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят нанести РФ превентивный удар. По его словам, нынешнее руководство Евросоюза пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия стран сообщества. Венгерский политик подчеркнул, что сейчас Брюссель сосредоточен на борьбе с Россией.

Ранее Орбан пообещал сделать все, чтобы Украина не вступила в ЕС.

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