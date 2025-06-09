Суд в Пакистане может освободить бывшего премьера, обвиненного в коррупции

Суд в Пакистане 11 июня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог экс-премьера страны Имрана Хана и его супруги по делу о финансовых махинациях с недвижимостью. Об этом сообщает издание The Times of India.

«Высший суд пакистанской столицы назначил заседание на 11 июня, и все оппозиционные силы Пакистана рассчитывают на отсрочку приговора и освобождение Имрана Хана под залог», — говорится в материале.

В январе суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны, основателя крупнейшей оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Супруга политика Бушра Биби по тому же обвинению получила семь лет тюрьмы. Осужденных также приговорили к крупному штрафу, неуплата которого может грозить дополнительным тюремным сроком в шесть месяцев.

Сообщалось, что Хан и его жена в 2018 году получили участки земли в качестве взятки и легализовали незаконные доходы в период управления ими благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который служил прикрытием для незаконной деятельности политика и его супруги.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год, когда его сместили с должности в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года он отбывает тюремное заключение по приговору о продаже иностранных подарков из государственного хранилища ценностей.

Ранее суд оправдал Хана по делу о разглашении государственной тайны.