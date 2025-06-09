В МИД РФ заявили об отсутствии предложений от США по контролю над вооружениями

Замглавы МИД РФ Рябков: от США не поступало предложений по контролю над оружием

Со стороны США не поступало никаких конкретных предложений российскому руководству по контролю над вооружениями. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Похоже, в Вашингтоне все же отдают себе отчет в многослойности сложившейся ситуации и поэтому не торопятся выдвигать скороспелые инициативы по контролю над вооружениями», — заявил дипломат.

По словам Рябкова, для возобновления полноформатного и конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой, включая вопрос контроля над вооружениями, требуется надежный общеполитический или военно-политический фундамент.

До этого замглавы МИД РФ заявил, что в настоящее время оснований для полноформатного возвращения к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нет. Рябков подчеркнул, что для реализации инициативы Вашингтон «должен вернуться к применению на практике тех принципов, на которых зиждется договор».

Ранее в МИД РФ заявили о появлении новых чувствительных ракетных угроз.