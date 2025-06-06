В МИД РФ оценили вероятность возвращения к ДСНВ

Рябков: оснований для возвращения к ДСНВ сейчас нет

В настоящее время оснований для полноформатного возвращения к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нет. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«С учетом того, что договор завершает свой жизненный цикл примерно через восемь месяцев, разговор о реалистичности подобного сценария все больше утрачивает смысл», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что для перезапуска ДСНВ требуется восстановление российско-американских отношений. Также, по словам замминистра, для реализации инициативы Вашингтон «должен вернуться к применению на практике тех принципов, на которых зиждется договор».

В декабре прошлого года исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что достижение нового официального соглашения между США и Россией взамен ДСНВ до его истечения в феврале 2026 года маловероятно. По его словам, наиболее практично и вероятно, что прогресс в контроле над ядерным оружием будет наблюдаться через двусторонние переговоры между Вашингтоном и Москвой.

Ранее США заподозрили Россию в нарушении договора о развертывании ядерных сил.