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В МИД заявили, что развитие конфликта на Украине будет тестом на отношения с США

Рябков: будущее конфликта покажет, готовы ли США наладить отношения с Россией
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Российско-украинский конфликт выступает испытанием для США, на котором проверяется серьезность настроя администрации США Дональда Трампа на налаживание отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Для возобновления полноформатного и конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой, включая вопрос контроля над вооружениями, требуется надежный общеполитический или военно-политический фундамент, отметил Рябков.

Он подчеркнул, что безальтернативным элементом нормализации должна стать готовность США на деле проявлять уважение к коренным интересам России.

«С учетом природы и генезиса украинского кризиса, спровоцированного предыдущими властями США и в целом Западом, данный конфликт естественным образом выступает в качестве испытания, теста, на котором проверяется серьезность настроя Вашингтона на выправление отношений», — сказал замглавы МИД.

7 июня Рябков заявил, что США хорошо известна позиция России по устранению причин конфликта с Украиной и ее не изменить угрозами введения новых санкций.

Ранее в МИД РФ заявили о появлении новых чувствительных ракетных угроз.

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