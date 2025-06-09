В РФ высказались об отказе Украины забирать тела бойцов ВСУ

Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, несмотря на отказ Киева принять тела собственных военных. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Что сильнее пугает Киев, по какой причине они отказываются от выполнения своих обязательств или, по крайней мере, пока затягивают выполнение своих обязательств, внятных объяснений мы пока получить не можем», — сказал он.

В то же время Мирошник отметил, что каналы связи с Киевом остаются.

До этого представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.