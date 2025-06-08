Поезда с телами украинских военных начинают движение к границе

Генерал Зорин заявил, что поезда с телами военных ВСУ начнут движение к границе

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что репатриационные поезда с телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 июня начнут движение к границе для передачи Украине. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, речь идет об обещании, которое российская сторона дала украинской делегации в ходе переговоров в Стамбуле, а именно возвращении более 6 тысяч тел погибших, найденных в зоне специальной военной операции (СВО).

Также Зорин заявил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены.

Накануне российская делегация в рамках стамбульских договоренностей прибыла на место обмена телами военнослужащих на границе с Украиной, однако представители Киева туда не явились.

В украинском координационном штабе заявили, что дата передачи тел якобы не согласовывалась. Заявления РФ назвали «не соответствующими действительности и предварительным договоренностям».

Ранее стало известно о возможном переносе передачи тел бойцов ВСУ Украине.