В Раде заговорили о прекращении помощи Украине от США

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин не исключил, что отношения Украины и Соединенных Штатов в ближайшем будущем будут ухудшаться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которая была выделена предыдущим американским лидером Джо Байденом. Его слова приводит «Украинская правда».

«Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи», — сказал Рахманин.

Он допустил ситуацию, что действующий президент США остановит передачу пакетов военной помощи, выделенных его предшественником. Они рассчитаны на следующие несколько лет, указал парламентарий.

Рахманин также не исключил, что Трамп запретит передавать разведданные Украине.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что финансирование Вашингтоном Киева во времена президентства Джо Байдена было безумием.

Ранее в США отреагировали на наступление ВС РФ в Днепропетровской области.