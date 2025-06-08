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Вице-президент США оценил траты США на помощь Украине при Байдене

Вице-президент Вэнс назвал безумием траты США на помощь Украине при Байдене

Финансирование Вашингтоном Киева во времена президентства Джо Байдена было безумием. Об этом в интервью в подкасте Тео Вона заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что администрация экс-президента США тратила колоссальные суммы по всему миру, но почти не занималась дипломатией.

Вэн добавил, что Вашингтон во времена Байдена передал Украине $300 млрд, но сам глава Белого дома ни разу не попытался добиться дипломатического урегулирования конфликта.

5 июня президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Байдена в изданных им указах.

1 июня председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер сообщил, что идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. В конгрессе выразили надежду на получение разъяснений от ответственных за использование автопера.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.

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