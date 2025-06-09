В Госдуме высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ забрать тела украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаюсь к Зеленскому. Хватит устраивать шоу и пляски на костях военнослужащих ВСУ», — сказал он.

По мнению депутата, отказ Украины забирать тела связан с вопросом выплат семьям военных.

До этого представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.