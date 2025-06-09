В США раскрыли, чем обернется принятие законопроекта Грэма о санкциях против России

Сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал своего коллегу Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за его попытки продвигать законопроект по введению санкций против России, поскольку разработанный им законопроект является «саморазрушительной экономической войной». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению Пола, законопроект будет неэффективным и повлечет обратный эффект в усилиях по достижению мира.

«Законопроект Грэма сорвет усилия президента Трампа по переговорам о прекращении войны на Украине. Саморазрушительная экономическая война — не способ достижения мира», — написал Пол.

Он полагает, что законопроект не изменит политику Китая и Индии в отношении Москвы, но наложит самоограничения в торговле Соединенным Штатам. Кроме того, что законопроект может нанести ущерб союзникам США и привести к повышению цен на газ, указал Пол.

«Почему мы наказываем наших друзей, притворяясь, что это привлечет Россию к ответственности? Это не стратегия — это экономический самосаботаж», — написал он.

До этого стало известно, что администрация Трампа пытается убедить Грэма значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из ключевых пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее американский сенатор уличил Зеленского в намерении втянуть НАТО в войну с Россией.