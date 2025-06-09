В администрации Красноярска проходят обыски

Обыски проходят в администрации Красноярска после задержания мэра города Владислава Логинова. Об этом ТАСС сообщили правоохранители.
«Идут [обыски]», — сказал собеседник агентства.
Подробности он не раскрыл.
Утром 9 июня сообщалось о задержании главы Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки.
По информации «Интерфакс», уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.
Владимир Логинов родился в 1967 году в Ачинске. Окончил авиационно-техническое училище, позже — Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление в строительстве».
С 2012 года занимал руководящие должности в администрации Красноярска. Работал в департаменте городского хозяйства и муниципального заказа, возглавлял администрации Свердловского и Советского районов. В 2017 году стал первым вице-мэром, а в 2022-м был назначен главой города.
Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи.