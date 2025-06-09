Губернатор Калифорнии потребовал от Пентагона отменить развертывание Нацгвардии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к министру обороны США с требованием отменить решение о развертывании национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над войсками штату. Об этом он написал в соцсети X.

«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп», — написал Ньюсом.

По мнению губернатора, такое решение федеральных властей может «серьезно обострить ситуацию».

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Ранее британский фотограф получил ранение при разгоне протеста в Лос-Анджелесе.