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Путин прибыл в Кремль поздно вечером

Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Паблик выложил видео с кортежем главы государства, который направляется в сторону Кремля. В сообщении канала говорится, что российский лидер прибыл в Кремль «за полтора часа до полуночи».

В конце апреля Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» признался, что последние три года почти каждый день он ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция. Президент также показал, как выглядят спальни, расположенные в Кремле, и местная библиотека.

Также Путин заявил в фильме, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что занять пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.

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