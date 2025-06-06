Орбан: ЕС должен договориться с РФ о сотрудничестве и ограничении вооружений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу стоит договориться с РФ о восстановлении сотрудничества в сфере экономики и ограничении вооружений. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

«Единственный способ избежать гонки вооружений — это заключить соглашение об ограничении вооружений с противоположной стороной. Поэтому даже в условиях войны мы должны добиваться перемирия», — сказал глава венгерского правительства.

Он также отметил, что экономическое сотрудничество с Россией давало ЕС большой торговый потенциал, поэтому его необходимо восстановить.

Накануне Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят нанести РФ превентивный удар. По его словам, нынешнее руководство Евросоюза пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия стран сообщества. Венгерский политик подчеркнул, что сейчас Брюссель сосредоточен на борьбе с Россией.

Ранее Орбан пообещал сделать все, чтобы Украина не вступила в ЕС.