В Госдуме оценили политику Санду

Президент Молдавии Майя Санду «сбросила маски приличия». Так депутат Госдумы Алена Аршинова прокомментировала возможный запрет на проведение крестного хода в Молдавии, передает РИА Новости.

«Майя Санду сбросила все маски, и маски приличия в том числе. Война вместо мира, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) вместо семьи. <...> Называется это все евроинтеграцией. Остап Бендер в самых смелых мечтах о таком не мог и подумать», — сказала она.

Крестный ход — инициатива церкви, связанная с обеспокоенностью населения ситуацией в регионе. Маршрут охватывал населенные пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Однако власти Молдавии запретили проведение крестного хода 15 июня в связи с проведением в этот день ЛГБТ-мероприятия.

В апреле правоохранительные органы Республики сорвали выступающему в защиту РПЦ архиепископу Маркеллу поездку в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

До этого экс-премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что власти Молдавии проводят кампанию по подрыву христианских ценностей под внешним давлением. Особое внимание Тарлев уделил решению суда, разрешившего проведение гей-парада в Кишиневе вопреки протестам Митрополии.

Ранее оппозиция Молдавии высказалась о проведении ЛГБТ-парадов в стране.