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Зеленский предрек Украине большие потери без помощи США

Зеленский: Украина понесет большие потери без помощи США
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона может понести большие потери без помощи США. Об этом сообщает ABC News.

В случае, если Вашингтон не будет помогать Украине, шансы России на победу в конфликте станут выше, утверждает Зеленский.

Накануне бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис подверг критике военную помощь Украине, назвав ее бессмысленной.

Он выразил сомнение в способности президента Зеленского принимать рациональные решения и заявил, что дальнейшая поддержка Киева не способна изменить ход конфликта. По словам Дэвиса, любые дальнейшие вложения в военную помощь Украине — это лишь пустая трата денег налогоплательщиков.

До этого немецкий генерал Кристиан Фройдинг допустил возможность продолжения европейской военной поддержки Украины в случае прекращения американской помощи. Он отметил, что уже одобренные поставки вооружений могут обеспечить Украине обороноспособность в течение лета, но сроки зависят от логистики и темпов потребления боеприпасов украинской армией.

Ранее СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы.

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