СМИ утверждают, что Трамп уязвим для звонков мошенников

Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок. Об этом сообщает Axios.

В публикации отмечается, что на текущий момент безопасность не является приоритетным вопросом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.

По словам директора по коммуникациям администрации президента США Стивена Чунга, привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее «прозрачным» и открытым американским руководителем в истории страны.

30 мая сообщалось, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата администрации президента США Сьюзан Уайлс.

В марте высокопоставленные чиновники американской администрации раскрыли детали готовящейся военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. По ошибке в чат был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, ставший свидетелем обсуждения секретной информации. В переписке участвовали министр обороны, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые фигуры США. Инцидент вызвал критику в конгрессе и стал предметом официальной проверки. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, но заявил об отсутствии угроз для национальной безопасности.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не стал увольнять Хегсета после скандала.