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Постпред РФ оценил резолюцию США и «евротройки» по ядерной программе Ирана

Ульянов: резолюция США по ядерной программе Ирана не принесет результатов
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РИА Новости

Проект резолюции по вопросу иранской ядерной программы США и стран «евротройки» (Франция, ФРГ, Великобритания) не принесет положительных результатов. Об этом в своем X заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что июньская сессия Совета управляющих агентства начнется завтра. Ожидается, что на ней произойдет обсуждение вокруг ядерной программы Ирана, на котором США, Франция, Германия и Великобритания представят проект резолюции, который не принесет положительных результатов, отметил Ульянов.

Документ предполагает возможность запросить у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси более детальный отчет о ядерной деятельности Ирана, чем тот, который агентство предоставляет сейчас каждый квартал. Проект резолюции уже разослали представителям стран Совета управляющих МАГАТЭ.

Как писало агентство Reuters, своей резолюцией ЕС хочет показать Ирану жесткую позицию по его ядерной программе. В то же время США выступают против усиления напряженности в отношениях с Тегераном, поэтому не поддерживают подобные инициативы.

Ранее Макрон и Си Цзиньпин выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана.

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