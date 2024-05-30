Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три страны Европы в обход США подготовили резолюцию против Ирана

Reuters: Германия, Франция и Британия разработали резолюцию против Ирана

close
100%
Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA via Reuters

Великобритания, Франция и Германия разработали проект резолюции для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который ужесточит контроль над иранской ядерной программой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, документ предполагает возможность запросить у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси более детальный отчет о ядерной деятельности Ирана, чем тот, который агентство предоставляет сейчас каждый квартал. Проект резолюции уже разослали представителям стран Совета управляющих МАГАТЭ.

Как объяснил Reuters один из источников, своей резолюцией ЕС хочет показать Ирану жесткую позицию по его ядерной программе. В то же время США выступают против усиления напряженности в отношениях с Тегераном, поэтому не поддерживают подобные инициативы.

22 мая Гросси сообщил, что инцидент с президентом Ирана Эбрахимом Раиси привел к паузе в переговорах между страной и МАГАТЭ. Накануне глава агентства заявлял, что МАГАТЭ надеется получить больше информации о ядерной программе Ирана и ответы на свои вопросы до сессии Совета управляющих организации в июне.

Ранее Макрон и Си Цзиньпин выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами