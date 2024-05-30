Три страны Европы в обход США подготовили резолюцию против Ирана

Великобритания, Франция и Германия разработали проект резолюции для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который ужесточит контроль над иранской ядерной программой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, документ предполагает возможность запросить у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси более детальный отчет о ядерной деятельности Ирана, чем тот, который агентство предоставляет сейчас каждый квартал. Проект резолюции уже разослали представителям стран Совета управляющих МАГАТЭ.

Как объяснил Reuters один из источников, своей резолюцией ЕС хочет показать Ирану жесткую позицию по его ядерной программе. В то же время США выступают против усиления напряженности в отношениях с Тегераном, поэтому не поддерживают подобные инициативы.

22 мая Гросси сообщил, что инцидент с президентом Ирана Эбрахимом Раиси привел к паузе в переговорах между страной и МАГАТЭ. Накануне глава агентства заявлял, что МАГАТЭ надеется получить больше информации о ядерной программе Ирана и ответы на свои вопросы до сессии Совета управляющих организации в июне.

Ранее Макрон и Си Цзиньпин выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана.