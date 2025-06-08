В Севастополе высказались об отказе Киева забирать тела бойцов ВСУ

Отказ Украины забрать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ярким примером отношения к своим людям как к террористам. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это яркий пример того, как Киев относится к своим людям — как к расходному материалу. Относятся, как террористы к террористам. <...> Киевский режим Зеленского — террористы», — написал он.

Развожаев заявил, что для России честь и достоинство павшего всегда было и останется превыше всего.

До этого представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. По его словам, это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.