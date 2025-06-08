Иностранный журналист рассказал о настрое России в вопросе обмена телами с Украиной

Журналист телеканала Al Arabiya Саад Сайех Ибрахим Халаф оценил настрой России в вопросе обмена телами военных с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Российская сторона привезла тела в Брянскую область. Мы видим, что российская сторона готова, видим, что российская сторона настроена в этом плане серьезно и положительно», — сказал он.

По словам сотрудника телеканала, предстоит выяснить, почему украинская сторона отказалась принять тела. Еще он охарактеризовал положительно решение российских властей пригласить зарубежных журналистов в Брянскую область.

До этого стало известно, что иностранные журналисты приехали на место, где стоят фуры с рефрижераторами с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что на были журналисты и съемочные группы из Франции, Италии и арабских стран. Кроме того, замечены представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.

Ранее американский эксперт окрестил бредом требования Украины по урегулированию конфликта.