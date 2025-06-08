Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести большое заседание Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«На неделе большое заседание Совета безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, на будущей неделе у президента запланирована встреча с участниками программы «Время Героев».

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в настоящий момент ведется работа над программой предстоящих переговоров и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в рамках визита российского лидера в Китай в сентябре.

Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. В настоящее время по ним согласовываются отдельные элементы, возможные документы, которые будут приняты в ходе предстоящей встречи, добавил Руденко.

Ранее Путин обсудил вопросы информационной безопасности с членами Совбеза.