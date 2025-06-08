Вучи призвал парламент расширить полномочия силовиков

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ограничение полномочий полиции по рекомендации Еврокомиссии создает проблемы для граждан Сербии и призвал парламент вновь расширить полномочия МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

8 июня в Сербии отмечается День полиции. В этот день Вучич принял участие в церемонии награждения отличившихся полицейских.

«То, что создает проблемы гражданам Сербии сегодня, что многие в стране ощущают, — это недостаточное или неравномерно распределенное правосудие. <..> Мы виноваты в этом, и я в том числе, потому что сокращали полномочия МВД согласно повестке так называемых европейских реформ и передавали их прокуратуре», — посетовал глава Сербии.

По словам Вучича, целью таких рекомендаций Евросоюза было не прогрессивное развитие Сербии, а упрощение влияния на государственные структуры и силовиков — «намного легче влиять на меньшее число носителей прокурорских и судебных полномочий, чем на полицию».

До этого глава МВД Сербии Дачич рассказал, как силовики били будущего президента Вучича в 2008 году.

Ранее Россия предупредила Вучича, что сидеть на двух стульях больше не получится.