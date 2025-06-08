На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучи призвал парламент расширить полномочия силовиков

Вучи призвал парламент расширить полномочия силовиков вопреки рекомендациям ЕС
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ограничение полномочий полиции по рекомендации Еврокомиссии создает проблемы для граждан Сербии и призвал парламент вновь расширить полномочия МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

8 июня в Сербии отмечается День полиции. В этот день Вучич принял участие в церемонии награждения отличившихся полицейских.

«То, что создает проблемы гражданам Сербии сегодня, что многие в стране ощущают, — это недостаточное или неравномерно распределенное правосудие. <..> Мы виноваты в этом, и я в том числе, потому что сокращали полномочия МВД согласно повестке так называемых европейских реформ и передавали их прокуратуре», — посетовал глава Сербии.

По словам Вучича, целью таких рекомендаций Евросоюза было не прогрессивное развитие Сербии, а упрощение влияния на государственные структуры и силовиков — «намного легче влиять на меньшее число носителей прокурорских и судебных полномочий, чем на полицию».

До этого глава МВД Сербии Дачич рассказал, как силовики били будущего президента Вучича в 2008 году.

Ранее Россия предупредила Вучича, что сидеть на двух стульях больше не получится.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами