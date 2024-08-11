В МВД Сербии рассказали, как полиция избила Вучича в 2008 году

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич, обращаясь к протестующим в Сербии, рассказал как в 2008 году силовики побили будущего президента страны Александара Вучича. Об этом пишет РИА Новости.

Во время совместного выступления с лидером страны Вучичем он вспомнил, как при прошлом президенте Борисе Тадиче выводил полицию для разгона протестов. Глава МВД отметил более гуманное поведение полиции на фоне событий 16-летней давности.

«Я выводил полицию, чтобы разгонять протестовавших производителей малины и всех остальных, включая Вучича, мы его и побили», — рассказал он.

После этих слов Вучич и Дачич призвали протестующие не блокировать транспортное сообщение в Сербии.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. В результате 10 августа тысячи сербов вышли на улицы Белграда, протестуя против открытия рудника. Сообщается, что в протестах приняли участие до 27 тысяч человек.

Ранее Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте.