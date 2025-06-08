Во Франции предупредили о «пропагандистской кампании» по подготовке к конфликту с Россией

Филиппо: во Франции ведется пропагандистская кампания по подготовке к войне с РФ

Во Франции ведется пропагандистская кампания для подготовки к военному конфликту с Россией. Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией!», — предупредил политик.

Таким образом он отреагировал на заявление обозревателя телеканала LCI Пьера Серванта о том, что Франция уже находится в состоянии войны с Россией.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет рестрикций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Позднее он заявил, что президенту России Владимиру Путину нужно пригрозить введением «максимальных санкций».

Ранее Песков оценил политику Франции в отношении России.