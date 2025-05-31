Песков оценил политику Франции в отношении России

Песков: Франция не стоит на пути мира, она хочет усиления давления на РФ

Франция не стоит на пути мира, она находится на пути усиления давления на Россию. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением.

«И можно только выразить сожаление в том, что глава французского государства не понимает реального положения дел», — сказал он.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе могут ввести новый пакет санкций против России уже в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет рестрикций будет направлен на усиление давления на российскую экономику и должен сыграть роль «сдерживающего механизма». Позднее он заявил, что президенту России Владимиру Путину нужно пригрозить введением «максимальных санкций».

Ранее Захарова не поверила словам Макрона о мире на Украине.