Президент Литвы недоволен итогами визита Мерца в США

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство итогами визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в США на встречу с главой государства Дональдом Трампом, поскольку Вашингтон не ввел санкций против России. Его слова приводит Bild.

По его словам, факт того, что призыв к Трампу ввести рестрикции остался без ответа, является проблемой.

«И это влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер против России и нашей поддержки Украины», — заявил Науседа.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новые санкции против России как можно скорее, поскольку это якобы склонит Москву к переговорам. По его словам, новые рестрикции должны «заставить» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Премьер Финляндии заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы способствовать этому.

Ранее Зеленский посетовал на дефицит «сильных шагов» со стороны США.