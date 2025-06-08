В Италии испугались из-за учений России и НАТО в Балтийском море

IFQ: учения НАТО в Балтийском море могут спровоцировать конфликт с РФ

Учения НАТО в Балтийском море могут спровоцировать вооруженный конфликт с Россией. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano (IFQ).

«В 2025 году ежегодные военные учения Baltops, которые НАТО проводит с 1971 года, совпадают с другими учениями, которые в те же дни и на том же участке моря проводит Россия», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что это «совпадение» больше похоже на демонстрацию сил двух военных блоков. В издании опасаются, что учения НАТО и России могут привести к инциденту, который перерастет в открытый конфликт.

27 мая российский флот начал военно-морские учения в Балтийском море, в которых принимают участие 20 кораблей и три тысячи военных. Плановые учения проходят с привлечением части сил Северного флота и при поддержке авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Цель этих учений — поддержание «благоприятного оперативного режима», а также отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря.

2 июня стартовали военно-морские учения Baltops стран НАТО. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет. В них в том числе принимают участие военно-морские силы (ВМС) Германии и Великобритании.

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