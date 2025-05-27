Российский флот начал учения в Балтийском море

Военно-морские учения начались в Балтийском море с участием 20 кораблей

Военно-морские учения российского флота начались в Балтийском море, в них участвуют 20 кораблей и три тысячи военных. Об этом сообщил Балтийский флот, передает ТАСС.

Плановое учение сил Балтийского флота проводится с привлечением части сил Северного флота и при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. Его цель — поддержание «благоприятного оперативного режима», а также отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря.

Корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач.

Накануне сообщалось, что подводная лодка «Можайск» провела в Балтийском море торпедную стрельбу в рамках учений.

Тактическое учение по уничтожению подводных лодок с условным применением комплексов противолодочного вооружения также прошли во внутриматериковом море Евразии 17 мая.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом в Балтийском море.