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Каллас поприветствовала атаки Украины на российские аэродромы

Глава дипломатии ЕС Каллас: Украина атаками на РФ переписывает военную историю
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Edgar Su/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поприветствовала атаку Украины на российские аэродромы стратегической авиации, заявив, что Киев якобы «переписывает военную историю». Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, операция «Паутина», показывает, как относительно дешевые беспилотники могут наносить урон авиации, меняя саму природу современных конфликтов.

«В прошлые выходные мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для ликвидации самолетов, которые стоят миллионы. Это снова повышает цену войны для России – и заставляет ее задуматься над необходимостью мира», — считает Каллас.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.

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